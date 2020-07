Carlos Carvalhal: «Fomos penalizados pela falta de eficácia»

O Rio Ave empatou (2-2) na receção ao Santa Clara e o resultado poderia ter deitado por terra as aspirações vila-condenses de chegar à Europa caso o Famalicão tivesse ganho ao Boavista, algo que não se verificou.

No final da partida em Vila do Conde Carlos Carvalhal destacou o recorde de pontos alcançado pelo Rio Ave





"Antes de falar do jogo, quero dar os parabéns aos meus jogadores e ao Rio Ave, por termos conseguido um feito inédito nos 81 anos do clube, em 26 participações na Liga, alcançando o maior número de pontos [52]. É um feito espetacular. Quando cheguei disse aos jogadores que gostava que fizessem as melhores épocas da carreira a nível individual e também de forma coletiva. Apresentámos um futebol positivo e conseguimos estes pontos ainda com um jogo por disputar", afirmou o técnico em conferência de imprensa."Fizemos um golo, no primeiro tempo, e ainda tivemos mais oportunidades para chegar ao 2-0, mas o Santa Clara, com alguma felicidade, marcou em cima do intervalo. A intenção foi igual na 2.ª parte, aumentámos a circulação, mas não conseguimos marcar. Acabámos por estar a perder quando podíamos estar na frente. Mas apostámos tudo, chegámos ao 2-2 e merecíamos ter saído com a vitória. Fomos penalizados pela falta de eficácia""O objetivo sempre foi fazer o melhor possível. E o melhor possível foi só o melhor que o Rio Ave fez na sua história. Sobre a Europa? No final fazemos as contas. Fazer o melhor que o Rio Ave fez em 81 anos não me deixa ficar com mágoa. Estou extremamente satisfeito e orgulhoso".