Carlos Carvalhal: «Frustrado porque fizemos um excelente jogo»

Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, não ficou muito satisfeito com o empate uma bola na receção ao Sporting, pois considerou que a sua equipa merecia a vitória.





"Frustrado porque fizemos um excelente jogo. Pelo facto de termos marcado cedo, o jogo tornou-se melhor para nós, porque trabalhamos bem as transições rápidas e sentimo-nos confortáveis. Sempre que ganhávamos a bola causávamos sobressalto na defesa do Sporting. Não há sentimento de injustiça, mas não podemos sofrer um golo, quando estamos em igualdade numérica na nossa zona defensiva", lamentou em declarações à Sport TV.O treinador ainda pressentiu que o golo do Sporting poderia surgir pelo lado direito da sua defesa e tinha uma substituição preparada para estancar esse flanco, mas chegou atrasado."Pressenti que íamos sofrer o golo por ali. Estava a ver o jogo e queria mudar alguma coisa, mas surgiu o penálti e foi golo do Sporting. Não fui a tempo!", destacou.