Carlos Carvalhal: «Gostaria de jogar com o FC Porto de há um mês e meio»

Depois de sete jogos sem conhecer o sabor da derrota, o Rio Ave vai procurar manter a sequência de invencibilidade este sábado, frente ao FC Porto. Na antevisão da partida, Carlos Carvalhal, treinador dos vila-condenses, deixou elogios ao adversário, mas vincou a vontade da sua equipa em encarar os dragões "olhos nos olhos".





O técnico começou por afirmar que enfrentar os azuis e brancos no topo da tabela classificativa torna a partida mais complicada. "Jogar com o FC Porto em primeiro torna o jogo mais difícil. Já defrontámos o Benfica líder e agora jogamos com o FC Porto líder. As equipas que estão à frente têm uma motivação extra. Gostaria de jogar com o FC Porto de há um mês e meio, como, se calhar, também gostava de jogar com o Benfica numa fase em que está menos bem. O FC Porto é uma equipa muito bem organizada e o Sérgio, com os recursos que tem, tem feito um excelente trabalho. Em casa, o FC Porto é a equipa mais forte do campeonato, só perdeu um jogo", afirmou.Destacando que o FC Porto tem "poucas fragilidades", Carlos Carvalhal assumiu a vontade do Rio Ave em manter a sua identidade no Estádio do Dragão. "Estamos a perseguir os 25 pontos que fizemos na primeira volta. Não é por termos empatado com o Belenenses que mudo a minha opinião, desde o jogo com o Marítimo que temos apresentado bom futebol. Estamos num período de maturação e vamos ao Dragão com o objetivo de conseguir pontos", frisou, não pondo, no entanto, de parte uma pequena mudança estratégica: "Sabemos que é dos jogos mais difíceis do campeonato, mas temos de respeitar o compromisso que temos connosco. Queremos disputar todos os jogos para vencer, independentemente do adversário. Se vamos jogar predominantemente no meio-campo ofensivo e ter mais posse de bola? Será extremamente difícil, mas queremos respeitar a nossa identidade e aquilo que nos tem levado a fazer um campeonato que considero brilhante. Gostamos de jogar em ataque organizado, mas também somos fortes nos momentos de transição. Preferíamos jogar em ataque organizado, é esse o nosso objetivo. Se o adversário nos obrigar a jogar sem bola, vamos tentar ser perigosos em transição".O técnico concluiu preferindo não comentar a mudança de Rúben Amorim do Sp. Braga para o Sporting e analisando as possíveis baixas que os rioavistas terão no próximo sábado. "Os bons jogadores fazem sempre falta. O nosso plantel é muito curto e temos três sub-23 a trabalhar connosco. Isso foi uma opção nossa, não valia a pena termos uma equipa de sub-23 se tivéssemos um plantel de 26/27 jogadores, assim abrimos a janela de oportunidades a alguns miúdos. Temos alguns problemas no meio-campo, mas sou treinador para arranjar soluções. Não temos problemas em colocar sub-23 a jogar e vamos ser competitivos", rematou.O encontro entre FC Porto e Rio Ave está marcado para as 20h30 deste sábado.