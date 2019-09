Carlos Carvalhal: «Gosto de jogar com equipas como o Tondela»

Rio Ave e Tondela têm encontro marcado para as 16 horas deste domingo. Na antevisão da partida, Carlos Carvalhal, treinador dos vila-condenses, deixou elogios à equipa adversária, mas expressou o desejo de dar continuidade às boas exibições que o Rio Ave tem feito.O técnico começou por analisar a partida da semana passada. "Percebemos como empatámos na semana passada com o V. Guimarães. Tivemos uma primeira parte de grande nível, mas na segunda parte não conseguimos manter o mesmo nível até porque estivemos em desvantagem no marcador. Num jogo em que as oportunidades se dividiram, o empate acaba por se aceitar", referiu.Confirmando a presença de Lucas Piázon e de Diogo Figueiras na convocatória, Carlos Carvalhal descreveu o Tondela que espera encontrar na partida deste domingo: "Esperamos dar continuidade ao trabalho que temos vindo a fazer e que a equipa continue a ter um bom nível exibicional. Queremos jogar com alegria, com paixão e vamos procurar os três pontos como fazemos sempre, seja com o Tondela ou com outro adversário. Vamos jogar com uma equipa positiva, que gosta de ter a bola. Como treinador gosto de jogar com equipas como o Tondela, que procurem jogar e não apenas anular o adversário. O Tondela é uma equipa organizada e perigosa, tem jogadores rápidos no ataque".Taremi tem sido um dos destaques do conjunto de Vila do Conde neste início de temporada, mas a sua utilização na partida de amanhã ainda não é uma certeza. Carlos Carvalhal explicou que o iraniano tem treinado de forma condicionado e que só após o teste de reavaliação que o jogador vai efetuar na manhã de amanhã saberá se o pode lançar no encontro.O treinador de 53 anos finalizou abordando as constantes mudanças que tem sido obrigado a fazer na defesa. "Eu preferia não mexer e que houvesse a consolidação do setor. Apesar disso, temos um treinador, o João Mário, que trabalha todos os dias com a linha defensiva, portanto, a compreensão daquilo que pretendemos é comum a todos os jogadores. Queria estabilizar o setor defensivo, mas não vemos um problema nisso", rematou.