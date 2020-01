Carlos Carvalhal herói em Sheffield

Carlos Carvalhal foi eleito como o treinador da década pelos adeptos do Sheffield Wednesday. Distinção que deixou o atual técnico do Rio Ave orgulhoso, ao ponto de ter agradecido o reconhecimento nas redes sociais do clube inglês.

A formação do Championship anunciou que Carlos Carvalhal reuniu consenso junto do universo dos ‘owls’, ao ponto de arrecadar 83 por cento dos votos.

Carlos Carvalhal chegou a Hillsborough em 2015 e conduziu o Sheffield Wednesday a dois apuramentos consecutivos para os playoffs de acesso à Premier League. No primeiro ano só foi superado pelo Hull City na final, enquanto na época seguinte o sonho caiu nas meias-finais, perante o Huddersfield.

Por outro lado, após o jogo frente aos sub-23, no último dia de 2019, o Rio Ave começa hoje a preparar a receção ao Marítimo, de José Gomes.