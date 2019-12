Carlos Carvalhal: «Igualdade é desfecho justo»

Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, gostou da primeira parte. "Soubemos comandar o jogo com bola e dispusemos de ocasiões para fazer o 2-0", afirmou, acrescentando que "o Portimonense teve forte reação". "Recuámos muito e perdemos muitas vezes a bola nas transições, embora o Carlos Mané tenha criado uma ocasião clara para marcar. Atendendo à divisão do domínio territorial e a um número idêntico de ocasiões de golo, a igualdade é justa."