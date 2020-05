Carlos Carvalhal já habituado à nova ordem

Em conversa no Twitter com John Bennett, jornalista da BBC, Carlos Carvalhal falou sobre a nova realidade de um treinador, que é estar com uma máscara e uma viseira a transmitir as suas ideias.





"No primeiro dia foi muito estranho, porque já sentia saudades do treino e dos meus jogadores, mas sabia que tinha de estar assim, mantendo a distância. Sabemos que temos de estar protegidos. Depois, junto com a minha equipa técnica tivemos de nos adaptar às circunstâncias e comecei a usar só a máscara. Aliás, estando longe dos jogadores até a retiro para transmitir a mensagem melhor e volto a colocar", disse o técnico do Rio Ave, assumindo a estranheza da nova ordem."Claro que não é fácil habituarmos a isto, mas temos de respeitar as regras do Governo e das autoridades de saúde. Se queremos voltar ao treino e a competir temos de nos adaptar", disse ainda Carlos Carvalhal, completando a sua ideia: "Sabemos que temos de mudar as roupas mal chegamos a casa e que temos de chegar ao estádio e ir diretamente para o relvado, que temos de lavar muitas vezes as mãos, que temos de usar máscara quando contactamos com alguém, os treinos têm de ser dados à distância, com os jogadores separados pelo menos entre cinco a dez metros, especialmente nestas primeiras semanas de treino. São as ordens que temos e devemos respeitar isso, claro que é estranho, mas é a forma que todos temos para podermos contribuir para que o futebol português regresse o mais rapidamente possível."