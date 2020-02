Carlos Carvalhal: «Jogadores do Rio Ave vão ser muito cobiçados, estão a saltar de nível»

Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, considera que a sua equipa mereceu vencer em casa do Tondela, por 2-1.





"Esperava as dificuldades que encontrámos. A primeira parte penso que foi melhor nossa e deveríamos estar a ganhar ao intervalo. A segunda parte foi completamente diferente. O Tondela, na minha opinião, tem um bom treinador, sabe criar dificuldades, já nos criou dificuldades lá, nós também aprendemos com as dificuldades que nos criam, estivemos mais alerta também. Em função da nossa primeira parte e uma segunda parte mais equilibrada, o resultado é justo, num jogo muito difícil, taticamente muito bem jogado, percebo as dificuldades que o treinador do Tondela tem no ataque, mas nós não temos responsabilidade e levámos três pontos e estamos satisfeitos com isso", referiu o treinador dos vilacondenses."Há uma boa empatia entre nós e os jogadores, eles têm sido inexcedíveis no comportamento que têm tido, na compreensão, na forma de jogar. A equipa atingiu um nível de maturidade assinalável, para um clube da dimensão do Rio Ave, para os jogadores do Rio Ave que, neste momento, estão muito valorizados, porque têm uma maior compreensão tática, conseguem fazer várias coisas. Eles vão ser muito cobiçados, porque estão a saltar de nível, estão a ficar num nível muito elevado", acrescentou Carvalhal.