Carlos Carvalhal: «Jogo com o Aves vai ser um dos mais difíceis que vamos ter»

Motivado pelos recentes resultados no campeonato (três vitórias e um empate nas quatro jornadas anteriores), o Rio Ave prepara agora a deslocação a Vila das Aves. Na antevisão da partida, Carlos Carvalhal, técnico dos vila-condenses, elogiou o adversário e mostrou-se cauteloso quanto a uma possível candidatura europeia.





O treinador começou por destacar o bom momento de forma do adversário. " Vamos enfrentar um adversário que venceu dois dos três últimos jogos e que dá a ideia de ter ganho uma nova vida. O Aves é uma equipa organizada e que nos vai criar dificuldades, por isso é que conseguiu marcar três golos ao Portimonense e dois ao Marítimo. Os clubes que necessitam de pontos começam a jogar pela vida", afirmou Carlos Carvalhal, que sublinhou, no entanto, a vontade da sua equipa em conquistar os três pontos: "No entanto, mas penso que o Aves também vai encontrar um adversário incómodo porque vimos de um ciclo positivo. Temos jogado bem, temos marcado golos e vimos de uma segunda parte galopante com o Famalicão que nos traz confiança. Por jogarmos nas Aves e por não termos tradição de conseguir pontos lá, este vai ser um dos jogos mais difíceis que vamos ter. Mesmo assim, temos ambição de trazer os três pontos".Carlos Carvalhal continuou assumindo que o facto de ter vários jogadores em risco de exclusão para o embate com o Sporting não vai fazer com que proceda a alterações. O técnico recusou ainda a ideia de que o encontro com o Aves ganhe especial importância devido ao facto de Famalicão e V. Guimarães, dois clubes que estão próximos dos rioavistas, se enfrentarem nesta jornada. "A nossa principal preocupação é o jogo seguinte e queremos fazer algo semelhante ao que fizemos na primeira volta, que corresponderia a um campeonato muito bom. É essa a principal referência que temos, não tanto a tabela classificativa. Essa pode mudar daqui a quatro jornadas e não é isso que nos motiva. Logicamente, quem está em sexto lugar quer chegar ao quinto, nós somos ambiciosos e não olhamos para as equipas que estão atrás de nós. No entanto, queremos olhar para a caminhada e não para o destino. O próximo jogo é o mais importante das nossas vidas e vamos apostar as fichas todas para conseguirmos um bom resultado", rematou.A partida entre Aves e Rio Ave está agendada para as 20 horas deste domingo.