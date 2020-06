Carlos Carvalhal lima estratégia

O Rio Ave regressa hoje ao trabalho para começar a preparar a receção ao P. Ferreira, cuja partida vai encerrar a 25ª jornada. Últimos retoques na estratégia alinhavada por Carlos Carvalhal, na certeza de que, entretanto, o grupo ainda terá de realizar mais dois testes de despiste à Covid-19. Por outro lado, o Rio Ave promoveu um concurso de cartazes alusivo ao Dia Internacional da Criança. Iniciativa para os adeptos mais jovens com o objetivo de sensibilizar os jogadores com todas as mensagens.