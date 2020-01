Carlos Carvalhal: «Mais 25 pontos? Assinava já de cruz»

O Rio Ave vai em busca da terceira vitória consecutiva na Liga NOS, amanhã, no Estádio D. Afonso Henriques. Uma segunda volta com os mesmos pontos da primeira seria muito bom, atesta o técnico rioavista.





"Assinava já de cruz. A nossa média de pontuação é muito boa, mas, se acabar com 49, não vou ficar triste, e, se acabar com 51, não vou andar aqui aos pulos", afirmou o treinador dos vila-condenses, perspetivando um bom jogo entre "duas equipas muito iguais, que praticam um futebol positivo".Carlos Carvalhal também revelou que Gelson Dala, chegado nesta última semana por empréstimo do Sporting, é um dos convocados. "O Gelson é muito querido cá, vem acrescentar muita qualidade, pode fazer várias posições e está convocado, uma vez que vem de um contexto competitivo", vincou. Recorde-se que o avançado angolano fez a primeira metade da época nos turcos do Antalyaspor.