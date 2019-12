Carlos Carvalhal: «Não é fácil ter uma equipa consistente na liga de agosto até dezembro»

Depois de bater o Gil Vicente na última jornada, o Rio Ave vai procurar manter a senda vitoriosa na visita desta sexta-feira ao reduto do Portimonense. Na antevisão da partida, Carlos Carvalhal assumiu o desejo de manter a consistência do último jogo e expressou o seu contentamento pelo facto de os vila-condenses ainda estarem em prova nas três competições do calendário nacional.O técnico do Rio Ave recordou o embate com o Gil Vicente para destacar o que a sua equipa tem de fazer na partida que abre a 14.ª jornada da Liga NOS. "Temos o desafio de manter a consistência do último jogo já que estamos numa altura de decisões em relação a duas competições. Não é fácil ter uma equipa consistente no campeonato português de agosto até dezembro. A cada três jogos há paragens e isso leva a que as equipas dispersem um pouco a concentração e a coesão. É perfeitamente normal e deve ser uma situação comum aos meus colegas. Se a equipa está a evoluir de um jogo para o outro e depois o campeonato pára, é normal que as coisas se percam porque não há competição. Não começamos do zero, mas temos de restabelecer muita coisa porque perdemos padrões de análise à equipa. A paragem é altamente prejudicial à continuidade", afirmou.Assumindo que a equipa tem trabalhado o momento da finalização para aumentar os índices de eficácia, Carlos Carvalhal deixou elogios à equipa do Portimonense: "Espero um jogo difícil, contra uma boa equipa que não tem expressado em pontos o seu valor e o do seu treinador. O Portimonense joga em casa, está a precisar de pontos e, por isso, espero um jogo difícil. Por outro lado, o Portimonense vai encontrar um dos piores adversários que podia encontrar no campeonato, o Rio Ave é uma equipa incómoda, destemida, organizada e coesa. Antevejo um jogo interessante, entre duas equipas que querem ganhar. O Portimonense assume alguns riscos quando está em organização ofensiva e nós temos feito quase sempre bons jogos fora de casa. Estamos motivados por termos dado um salto na tabela classificativa e vamos tentar vencer o jogo".O treinador concluiu explicando de que forma fará a gestão da equipa para os próximos encontros. "A gestão da equipa não se justifica porque o espaçamento entre jogos cumpre o mínimo que eu considero para os jogadores para estarem aptos. Gostaria de ter mais um ou dois dias para preparar este jogo, mas não é um problema. A gestão que pode ser feita estará relacionado com a análise do momento de cada jogador. Temos um jogo para vencer para o campeonato, depois pensarei nos jogos das taças. É bom um clube como o Rio Ave chegar a dezembro inserido nas três competições e com possibilidade de avançar", rematou.O embate entre Portimonense e Rio Ave está agendado para as 20h30.