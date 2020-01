Carlos Carvalhal: «Não me parece que haja condições para o Geraldes ser reforço»

Carlos Carvalhal abordou este sábado a possível chegada de Francisco Geraldes ao Rio Ave, considerando que esse cenário dificilmente acontecerá, mesmo que ambas as partes tenham interesse, conforme o próprio técnico vilacondense assumiu esta tarde.





"O jogador gostaria de voltar ao Rio Ave. O clube também gostava que viesse, mas nesta altura não me parece que haja condições para o Geraldes ser reforço. O mercado não é fácil. Não há milhões para investir num clube como o Rio Ave. Sabemos que precisamos de mais um médio, mas, olhando à nossa capacidade, será no mercado nacional que o tentaremos contratar", declarou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Marítimo.Geraldes, lembre-se, atuou no conjunto de Vila do Conde em 2017/18, estando de momento cedido pelo Sporting ao AEK Atenas.