Carlos Carvalhal: «O FC Porto apostou tudo para ganhar este jogo»

Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, após ter conseguido um empate a uma bola no Estádio do Dragão frente ao FC Porto, recordou que não defrontou uma equipa qualquer e, por isso, o trabalho dos seus jogadores tem de ser salientado.





"O FC Porto é uma equipa muito forte, a jogar em sua casa é a equipa mais forte do campeonato, mas nós estudámos bem o adversário. Sabíamos que iam existir muitos cruzamentos e tivemos a capacidade de os anular", começou por dizer à Sport TV."Fico muito satisfeito porque temos aqui jogadores muito valorizados e que lhes vai permitir estar em grandes clubes no próxima temporada.""Lembro-me de ter dito ao intervalo: 'conseguimos fazer melhor', mas muitas vezes isso não acontece. Não defrontámos uma equipa qualquer, jogámos contra o FC Porto. Do outro lado tivemos uma equipa agressiva, no bom sentido, e o FC Porto foi uma equipa que apostou tudo para ganhar este jogo."