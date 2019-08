Carlos Carvalhal: «Objetivos? Não podemos falar em Liga Europa...»

Arranca este sábado a temporada oficial do Rio Ave, com um confronto frente à Oliveirense a contar para a segunda fase da Allianz Cup. Se nesta prova o objetivo atual é chegar à fase de grupos, no campeonato a abordagem é diferente. O treinador não estabelece metas a longo prazo, mas fez questão de começar a gerir já as expectativas relativamente a uma eventual candidatura às competições da UEFA."Defino objetivos a curto prazo, não penso a médio e longo prazo. Traço um quadro de ambição, de tentar fazer uma equipa competitiva. E somos capazes de conseguir isso. Os limites para alguma coisa... isso vai depender do comportamento da equipa semana após semana, jogo após jogo. Não podemos falar de Liga Europa, pelos pontos que não temos conseguido. Estamos reduzidos a quatro equipas, o 5.º lugar é falso, pois depende da Taça de Portugal. E chegar aos 4 primeiros da Liga num campeonato com uma assimetria tão grande... Até o Sp. Braga faz uma diferença de quase 20 pontos para o 5.º lugar. Se calhar o Vitória de Guimarães estará mais perto de fazer essa aproximação. Depois há um lote de equipas, entre elas o Rio Ave, que tentarão fazer o melhor possível. É focar em objetivos a curto prazo", explicou o treinador dos vila-condenses, em conferência de imprensa."O que temos na mão é um desafio aliciante, o jogo de amanhã, que vai proporcionar a uma equipa a entrada na fase de grupos. Objetivo na Taça da Liga é fazer tudo para alcançar a fase de grupos e depois, se lá chegarmos, fazer de cada jogo a possibilidade de seguir em frente", considerou Carvalhal, elogiando ainda o adversário, a Oliveirense. "O Pedro Miguel tem feito um excelente trabalho. É uma equipa sólida, bem trabalhada, com dedo do treinador. O jogo não será nada fácil e vamos ter de estar ao melhor nível para seguir em frente. Estamos determinados", apontou, já depois de garantir que os objetivos da pré-temporada foram plenamente concretizados."Estamos prontos para a competição. Os objetivos da pré-época foram conseguidos e todos os jogadores estão preparados para jogar os 90 minutos. Isso é o mais importante. Não estamos na máxima força, devido à lesão grave contraída pelo Nadjack, mas não temos mais baixas e estamos preparados para iniciar a competição. Os contadores estão a zero", afirmou.E precisamente neste contexto, Carvalhal admitiu que o Rio Ave está no mercado à procura de "mais um defesa-central", mas a conversa é outra no que diz respeito à posição de lateral-direito, mesmo depois da lesão grave de Nadjack."É algo que nos leva a fazer uma reflexão e uma avaliação nos próximos dias, principalmente aos níveis de integração do Costinha, se estará apto a responder rapidamente, ou se precisará de mais tempo para responder a alta intensidade como na 1.ª Liga. Depois dessa avaliação, poderemos partir ou não para a contratação de um novo lateral-direito. É um jovem em quem apostamos muito. Temos até ao fim do mês para chegar a uma conclusão", explicou Carlos Carvalhal.Nadjack, como se percebe, é a única baixa confirmada para a partida deste sábado, às 18 horas, em Vila do Conde, a contar para a segunda fase da Allianz Cup.