Carlos Carvalhal partilha conhecimento

Carlos Carvalhal partilhou conhecimentos numa reunião online com os treinadores dos escalões de formação do Rio Ave.





O ‘meeting’ versou sobre várias matérias do dia a dia de trabalho de uma equipa técnica com o seu plantel, nomeadamente pormenores como a ideia de jogo, a operacionalização do treino, microciclos e estratégia, algo ainda mais fundamental nestes tempos de pandemia em que novos desafios se colocam aos treinadores.A iniciativa foi promovida por Joaquim Jorge, coordenador da formação do clube de Vila do Conde, que, diga-se, manteve-se em pleno funcionamento com treinos online durante esta fase em que as competições foram canceladas.O momento acabou por reforçar os valores da excelência formativa. Foi também uma boa oportunidade para os jovens técnicos adquirirem conhecimento com a vasta experiência acumulada pelo atual treinador principal do clube de Vila do Conde.Carlos Carvalhal aproveitou ainda o para enaltecer o trabalho que tem sido realizado nos escalões de formação dos vila-condenses.