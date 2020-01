Carlos Carvalhal pede mais um médio

Um médio. É o que Carlos Carvalhal pede a António Silva Campos. O treinador do Rio Ave apontou esta necessidade na conferência de imprensa de antevisão à receção, de amanhã, ao Boavista.



"As alterações num plantel em janeiro obedecem sempre a alguns imperativos. Partimos para esta época com quatro médios, que é o número mínimo, mas, em função da lesão do Jambor, temos na prática três nesta altura. Essa é uma necessidade", identificou o técnico rioavista, ao início desta tarde.







Do outro lado, estará um Boavista que trocou de treinador há cerca de um mês. "Há sempre um efeito psicológico quando há uma chicotada. Depois começam a ver-se mais as ideias do novo treinador do que o lado psicológico. Está num processo evolutivo", avaliou Carlos Carvalhal.



Entrar na história do clube com um específico dado também é objetivo: "Queremos chegar aos 25 pontos e atingir o segundo melhor registo do clube na Liga ao fim da primeira volta."



O Rio Ave, 7° classificado, com 22 pontos, recebe o Boavista, 9°, com 19. O jogo da 17° jornada da Liga NOS tem início às 20 horas, este domingo.