Carlos Carvalhal promete doces para... um dia de festa

A conferência de imprensa do Rio Ave, de antevisão ao duelo com a Oliveirense, para a Allianz Cup, realizou-se pouco antes da hora de almoço desta sexta-feira. E, a propósito, Record confrontou o treinador Carlos Carvalhal com um hábito que o próprio foi alimentando ao longo da sua passagem pelo futebol inglês, o de oferecer alguns doces aos jornalistas britânicos.





"Espero, um dia, conseguir uma coisa boa aqui no clube e, aí, terei todo o gosto. Sei lá, umas frigideiras de Braga ou uns doces de Santa Clara aqui de Vila do Conde. Primeiro é conseguir alguma coisa pelo clube para, depois, ter motivos para festejar. Aí sim, terei todo o gosto", atirou Carvalhal, bem disposto na sua primeira antevisão a um desafio neste regresso a Portugal."Acaba por ser quase tudo como novo. Último ano aqui foi no Sporting, há uns 9 ou 10 anos. São muitos anos... Parece que foi ontem, alguns de vocês eram jovens jornalistas... Tive de fazer quase uma adaptação a tudo. As coisas modificam-se e as vivências foram sendo diferentes, mas a adaptação foi fácil, no Rio Ave tudo funciona aqui, tem estrutura familiar e sentimos isso. Faz-me sentir particularmente bem e comunicar em português agrada-me. Dá-me possibilidades de entrar mais a fundo no contacto com os jogadores e percebê-los melhor, estou muito satisfeito. Olho o lado positivo das coisas e é bom estar de volta ao futebol português", afirmou ainda o treinador do Rio Ave.