Carlos Carvalhal promete Rio Ave "preparado para competir" frente ao P. Ferreira

O treinador do Rio Ave, da Liga NOS, garantiu este sábado que a sua equipa "está preparada" para a retoma da competição, frente ao Paços de Ferreira, no jogo que encerra, no domingo, a 25.ª jornada.

"Estamos prontos e desejosos por voltar a jogar. Sinto a equipa forte e otimista para um regresso com a noção da responsabilidade do momento. É importante a retoma do futebol, dando um bom exemplo à sociedade", disse Carlos Carvalhal.

Apesar dos quase três meses de paragem do campeonato, o treinador da formação vila-condense confessou que lhe parece "que ainda na semana passada aconteceu o jogo com o FC Porto", em que a equipa empatou (1-1) no Estádio do Dragão.

"Temos de dar sequência ao bom momento em que estávamos. O Paços de Ferreira é um adversário valoroso, mas vamos querer lutar pelos três pontos", completou Carlos Carvalhal.

Precisamente sobre este adversário, o treinador do Rio Ave falou numa equipa "bem organizada, com um treinador promissor [Pepa], que tem feito um excelente trabalho", antecipando "um desafio difícil para os dois conjuntos".

A equipa da foz do Ave não perde há nove jogos consecutivos na Liga NOS, e, caso mantenha essa sequência na partida deste domingo, fixa um novo recorde na história do clube, algo a que Carlos Carvalhal prefere não dar demasiado relevo.

"Não é o mais importante. Temos de nos focar no que controlamos, mantendo a concentração na nossa atitude e no jogo. O resto será sempre consequência. Queremos continuar a somar pontos", vincou.

Carlos Carvalhal garantiu ainda que o grupo já se adaptou às novas rotinas implementadas pela pandemia de covid-19, embora reconhecendo que o regresso ao trabalho, após a paragem, trouxe "algumas dificuldades e inquietações"

"A questão das lesões é uma preocupação de todos, mas é algo que encaramos com naturalidade, pois temos um bom departamento médico e os indicadores de forma que temos são positivos. Tudo o resto, primeiro estranhou-se, mas, depois, entranhou-se e, atualmente, já é uma situação normal lidarmos com as novas regras", vincou o treinador.

Para este desafio, o técnico, que não divulgou a lista de convocados, não pode contar com o defesa central Borevkovic, que tem de cumprir um jogo de suspensão, nem com o médio Jambor, que recupera de lesão.

O Rio Ave, sétimo classificado com 38 pontos, defronta este domingo o Paços de Ferreira, 16.º com 22, numa partida agendada para 21h00, em Vila do Conde, que terá arbitragem de Vítor Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.