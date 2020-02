Carlos Carvalhal quer dar sequência ao "bom momento" do Rio Ave

Sem conhecer o sabor da derrota há seis jornadas, o Rio Ave prepara-se agora para visitar o terrenos do Tondela. No lançamento do encontro, Carlos Carvalhal, técnico dos rioavistas, desvalorizou facto de os beirões serem a pior equipa do campeonato a jogar em casa e destacou o bom momento que a sua equipa está a atravessar.



Carlos Carvalhal começou por deixar elogios ao adversário deste sábado. "Sabemos que vamos ter mais um jogo difícil. O Tondela venceu aqui na primeira volta e fez um bom jogo. Nós tivemos alguma infelicidade no capítulo da eficácia nesse jogo, mas o Tondela criou-nos dificuldades e estamos alerta para isso", afirmou, assumindo ainda que a postura da sua equipa seria a mesma se jogasse em Tondela ou em Vila do Conde: "O Tondela é uma equipa muito organizada e podia ter mais alguns pontos. Em casa não tem feito um campeonato propriamente brilhante, mas há equipa que são assim. A nossa equipa, se calhar, também tem um registo melhor jogando fora do que em casa. Da nossa parte, esse facto não vai alterar nada, se iríamos ter a mesma postura jogando em casa ou jogando fora".





O técnico aproveitou ainda para fazer um balanço daquilo que têm sido os últimos jogos dos vila-condenses. "Olhando para nós, estamos a atravessar um bom momento já desde o jogo com o Marítimo. Já vamos em cerca de sete jogos a jogar muito bem, com mais consistência nuns jogos do que noutros, mas sempre com grande qualidade. Olhando para o nosso último jogo e para a partida do Sporting na Liga Europa, percebemos que o Sporting passou por dificuldades aqui porque encontrou um Rio Ave muito forte. Tivemos um erro que é normal no crescimento de uma equipa, mas considero que foi o nosso melhor jogo da época", frisou.Sublinhando que um dos principais objetivos do Rio Ave para a presente temporada é valorizar jogadores, Carlos Carvalhal concluiu referindo que ter várias opções para o meio-campo é uma "boa dor de cabeça". "O plantel é muito curto, não é difícil fazer a convocatória. Se convocar 20 jogadores, o plantel está todo convocado, sabendo que posso ainda contar com o Vitó, com o Costinha e com o Carlos Alves. Antes do Al Musrati vir é que tinha um problema. A partir do momento em que tenho mais uma opção, fico tranquilo. Temos quatro jogadores- Tarantini, Filipe Augusto, Al Musrati e Vitó- a disputar duas posições e não será um problema para mim escolher dois jogadores para jogar amanhã. É uma dor de cabeça positiva", rematou.O encontro entre o Tondela e o Rio Ave está agendado para as 18 horas deste sábado.