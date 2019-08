Carlos Carvalhal quer pontuar em Alvalade: «Vamos tentar surpreender»

Depois da goleada imposta ao Aves (5-1), o Rio Ave desloca-se este sábado, às 19 horas, a Alvalade para defrontar o líder Sporting. Carlos Carvalhal não esconde o entusiasmo pela dimensão do desafio que a sua equipa terá pela frente e assume que o objetivo passa por trazer pontos para Vila do Conde."Em Alvalade terá que ser um Rio Ave muito forte, não só a atacar como também a defender, o Sporting vai-nos obrigar a isso. Mas sem nunca abdicarmos da nossa identidade, será assim que vamos a jogo. A equipa está em evolução e tem vindo a melhorar de semana para semana. A preparação do jogo foi boa, não vamos ser surpreendidos e vamos tentar surpreender", começou por dizer o técnico, completando: "Sem dúvida que é o teste mais exigente, ainda por cima vamos defrontar o Sporting que é líder e que vem de um jogo bem conseguido em Portimão, com uma dinâmica diferente e que funcionou muito bem. Mas, em tantos anos de treinador, não me lembro de ir a Alvalade e ser um jogo fácil, será sempre complicado. De qualquer das formas, vamos querer fazer o nosso jogo, apesar de sabermos do nível de exigência, e trazer pontos de Alvalade. E quando digo trazer pontos, é vencer, é esse o nosso compromisso."Ao fim de dez anos, o técnico voltará a Alvalade, estádio da última equipa que tinha representado em Portugal antes de chegar agora ao Rio Ave. Será, portanto, um reencontro especial."O Sporting é um clube especial, com adeptos fantásticos, que têm uma devoção e uma entrega ao clube quase anormal a nível planetário. Claro que regressar a Alvalade toca no lado emocional, fico contente por voltar aquele estádio", admitiu Carlos Carvalhal.