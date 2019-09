Carlos Carvalhal reclama mais competição: «Tenho metade do trabalho que tinha»

O Rio Ave recebe domingo (15 horas) o V. Guimarães em jogo em atraso da 1.ª jornada da Liga NOS, sendo o único do campeonato que decorre este fim de semana devido aos compromissos das seleções. Este sábado, na antevisão partida, Carlos Carvalhal reclamou mais competição em Portugal, dando como exemplo o que se passa em Inglaterra.





"Uma das dificuldades que tenho sentido decorre do facto de estar habituado a uma dinâmica de trabalho que me levava a não ter uma ou das horas de tempo livre. Tinha uma dinâmica de jogo de terça a sábado, não havia muito tempo para celebrar as vitórias ou fazer o luto pelas derrotas. Não estou evidentemente de férias, mas tenho metade do trabalho que tinha porque tenho metade dos jogos. Não quero ser crítico quanto à calendarização mas eu quero jogos. Em dezembro em Inglaterra há dinheiro e em Portugal também. É o Natal, regressam muitos emigrantes. Estamos aqui para servir, para entreter as pessoas. A minha profissão é para isso. Temos competição a menos em Portugal. É muito pouco", referiu na conferência de imprensa de antevisão do jogo em atraso da Liga NOS com o V. Guimarães.