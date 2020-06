Carlos Carvalhal repudia atos de vandalismo no Benfica: «Espero ver alguns no banco dos réus»

Os atos de vandalismo que marcaram a atualidade do Benfica num passado recente mereceram o total repúdio de Carlos Carvalhal. O técnico do Rio Ave lamentou o sucedido e deixou bem vincado um desejo em relação aos responsáveis por esses mesmos episódios.



"É relativo se vai haver um reação forte do Benfica, depois dos últimos acontecimentos, alguns deles bem lamentáveis e que condeno, principalmente aqueles em que entraram na privacidade do meu colega e amigo Bruno Lage e de alguns jogadores também. Condeno isso veementemente e estou à espera de ver as pessoas responsáveis sentadas no banco dos réus, pois isto é um caso grave e a justiça tem de atuar nestes casos e punir estas pessoas de forma exemplar, até para não haver casos semelhantes no futuro. Isto é gravíssimo", apontou o técnico, virando depois o foco para o jogo.





"Acima de tudo espero um jogo entre duas equipas focadas em tentar ganhar, muito concentradas para não cometer erros. Um jogo que poderá ser decidido em pequenos pormenores e só esperamos, e é aquilo que desejamos, é tentar cometer o mínimo de erros possíveis e ao mesmo tempo jogar libertos e sem amarras. E com isto quero dizer que espero que os nossos jogadores coloquem em campo o seu melhor, porque quando isso acontece a nossa equipa é uma equipa boa e que costuma colocar dificuldades a todos os adversários. É isso que esperamos para este jogo", sublinhou.



Sobre o historial de jogos frente ao Benfica e ao leme do Rio Ave, Carvalhal relativizou. "Do ponto de vista emocional, o passado terá o seu peso até ao apito inicial, mas depois o jogo terá uma sequência que ditará no final um vencedor, eventualmente um empate, mas aquilo que nós desejamos é evidentemente é sempre tentar ganhar", referiu, sublinhando a ambição da equipa.



"Encaramos todos os jogos para vencer, foi isto que foi proposto no início da época e temos cumprido. Conseguimos tirar pontos ao FC Porto, ganhámos ao Sporting e empatámos outro jogo, ganhámos em Guimarães e empatámos em casa, com o Sp. Braga ainda vamos ter mais um jogo... Temos encarado todas as equipas olhos nos olhos", concluiu.