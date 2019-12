Carlos Carvalhal ressalta estatística ofensiva "fora do registo médio"

O Rio Ave vem de duas vitórias e segunda-feira tem um duro teste em casa do Sp. Braga. Instado por Record, a comentar uma estatística partilhada pelo Rio Ave durante a semana, Carlos Carvalhal analisou o "excelente" registo da sua equipa, que nas primeiras 11 jornadas foi quem mais ocasiões flagrantes criou na Liga NOS."É muito bom. Só demonstra que eu não fiz bluff. A realidade é que o Rio Ave é o sexto melhor ataque e a equipa com mais ocasiões flagrantes. Estranhei que esse facto não fosse minimamente revelado pela comunicação social. Isso é fora do registo médio. Nunca é tarde para se divulgar um dado importante", afirmou o técnico dos rio-avistas.Por outro lado, a "propensão ofensiva" da equipa não significa que não defenda "com qualidade". "Temos consciência que defendemos com qualidade. Para uma equipa que cria mais ocasiões flagrantes e é o sexto melhor ataque do campeonato, podia ser uma equipa desequilibrada, mas não o somos. Se não fosse o jogo aqui com o Tondela, teríamos uma média entre golos marcados e sofridos boa. A nossa equipa foi pensada para ter maior propensão ofensiva", vincou também Carlos Carvalhal.Já quanto aos bracarenses, o treinador do Rio Ave mostra determinação para derrotar a equipa de Ricardo Sá Pinto, que considera ter agora "outro alento" no campeonato. Tarantini, Diego Lopes, Lucas Piazón, Nuno Santos e Matheus Reis estão em dúvida, mas Carvalhal não se refugia nisso."Antes de mais, parabéns ao Sp. Braga pelo apuramento para a próxima fase da Liga Europa. É uma equipa difícil de ser batida. Eu preferia jogar com o Sp. Braga há um mês atrás, para ser sincero, era um Sp. Braga mais instável. Esta vitória em Guimarães trouxe outro alento. Em qualquer circunstância, são sempre uma equipa boa. Eu nunca me lamentei por baixas que tivesse no plantel", rematou.