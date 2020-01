Carlos Carvalhal: «Se o Tarantini tivesse cortado as unhas o golo seria válido»

O Rio Ave perdeu este domingo na receção ao Marítimo por 1-0 num jogo que ficou marcado por dois golos anulados ao conjunto vila-condense. No final do encontro Carlos Carvalhal comentou esses dois lances com afirmações curiosas.





"Estamos na época do frame, onde um milésimo de segundo à frente ou atrás na imagem faz toda a diferença. Existem regras que acredito que foram cumpridas, mas se o Tarantini tivesse cortado as unhas o [segundo] golo seria válido . Mas não é por 6 ou 20 centímetros que nos vamos vergar", disse o técnico do Rio Ave em conferência de imprensa, garantindo que não festejou nenhum dos golos."É o futebol moderno, não festejei porque esta parte da emoção, de reagir e estar contente, pode passar a fazer-se uma figura ridícula uns minutos depois", acrescentou.Carvalhal admitiu que foi "um jogo difícil, frente a uma equipa rápida, a quem não se pode atacar de qualquer forma, nem colocar muitos homens na frente, para não se ficar com desequilíbrios", mas vincou que os vila-condenses mereciam outro resultado."Preparámos o jogo nesse sentido, fomos bem organizados, não permitimos grandes oportunidades ao Marítimo e criamos chances de golo. Fizemos dois golos, que justificavam a nossa vitória, mas o futebol é assim. Fomos a melhor equipa em campo, mas o Marítimo não desperdiçou a oportunidade que teve", justificou.