Carlos Carvalhal: «Só se pedíssemos o Messi para nos dar uma ajuda»

O Rio Ave não foi além de um empate sem golos na receção ao Belenses SAD e perdeu a oportunidade de igualar o Sporting - ainda que de forma provisória - no 4º lugar da Liga NOS.

No final da partida o técnico dos vila-condenses sublinhou que a sua equipa produziu o suficiente para conseguir o triunfo mas admitiu que encontrou pela frente um adversário muito bem organizado e que dificultou a criação de lances de perigo.





"Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para sair com uma vitória e estivemos por cima em vários dados da estatística. Não foi um jogo avassalador de nenhuma das equipas, mas encontrámos um Belenenses que se fechou e, quando assim é, fica difícil criar oportunidades, é preciso ter paciência, e acho que a tivemos", afirmou Carlos Carvalhal em conferência de imprensa."O segundo tempo foi jogado no meio campo do adversário, conseguimos um golo que foi anulado, mas merecíamos mais porque o nosso domínio foi evidente. Tivemos várias oportunidades para vencer. Estou muito satisfeito com a minha equipa, continuamos a demonstrar qualidade, mas contra um adversário com tanta densidade defensiva, só se pedíssemos o Messi para nos dar uma ajuda", acrescentou o treinador.