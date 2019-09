Carlos Carvalhal sobre Coates: «Tem mais do que provas dadas, é uma questão de tempo»

Carlos Carvalhal abordou na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Sporting o momento particularmente difícil por que passa Coates em Alvalade."Não posso responder na particularidade, porque não é ético tomar uma posição, mas já aconteceu na minha carreira ter jogadores que passaram por momentos menos bons. Há diversas formas de atuar e depende do caráter de cada pessoa. Muitas vezes é necessário retirá-los da competição, para voltarem mais fortes, mas há outros, e é preciso conhecê-los, que perante a adversidade reagem de forma muito positiva", explica o técnico.E prossegue: "É preciso percebermos quem temos à nossa frente, o caráter da pessoa, o momento em que está naquela altura... E depois não há receitas para isto, mas há sensibilidade para lidar com uma situação que não é fácil e que lamento. O Coates parece ser uma pessoa de caráter, tem mais do que provas dadas e será uma questão de tempo até voltar ao nível exibicional elevado".