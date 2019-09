Carlos Carvalhal: «Soubemos fazer um pouco de tudo»

Carlos Carvalhal gostou da forma como o Rio Ave se exibiu no Jamor, onde venceu o Belenenses SAD por. Após a derrota caseira com o Tondela, o técnico ficou agradado com a reação da equipa."Faz parte do caráter e da ambição levantarmo-nos o mais rápido possível. Reconheci alguns erros nos jogos que perdemos. Corrigimos essas situações e a reação foi muito boa.A inclusão do Benny pareceu-me uma tentativa de ganhar uma unidade no meio-campo. Preparámo-nos para isso, criámos alguns desequilíbrios, sobretudo pelo lado esquerdo. Conseguimos chegar à vantagem e soubemos fazer um pouco de tudo. Defendemos, atacámos e creio que a vitória não sofre contestação. Era um adversário difícil, que vinha de uma vitória moralizadora.O Belenenses SAD sai muitas vezes com três jogadores atrás. Estudámos isso e tentámos condicionar as entradas dos centrais na organização e fechar as linhas de passe para o médio centro. Se bloqueássemos essa fonte, onde tudo começa no jogo do Belenenses SAD, teríamos mais bola para fazer o nosso jogo.Igualámos o melhor registo ofensivo do Rio Ave, estamos muito contentes com isso, mas continuamos a manifestar alguma carência de eficácia e poderíamos ter ainda mais golos", disse no final do jogo.