Carlos Carvalhal: «Sporting está mais estável»

Carlos Carvalhal reconhece o bom momento que o Rio Ave atravessa no campeonato por força das cinco jornadas consecutivas a somar pontos, mas nem os dois triunfos que os vila-condenses alcançaram frente aos leões esta temporada em Alvalade, para a Liga NOS e para a Allianz Cup, nem a hipótese de arrecadar o pódio da classificação nesta jornada o conduziram a assumir o favoritismo para o terceiro teste frente ao Sporting.





"Benfica, FC Porto e Sporting serão sempre favoritos nos jogos em que estão envolvidos. Posto isto, espero um jogo mais difícil do que aqueles que realizámos em Alvalade porque, apesar de o Sporting continuar num período algo conturbado, está mais estável e com outros processos, mas também espero um Rio Ave com vontade de vencer", referiu Carlos Carvalhal, garantindo a hipótese de alcançar o 3º lugar não mexe com o seu balneário: "O discurso de tentar vencer jogo a jogo mantém-se inalterado desde o início da época. O Rio Ave é hoje uma equipa mais madura e é evidente que qualquer treinador ou jogador gostava de jogar a final da Taça Libertadores ou a Taça Intercontinental, mas o nosso foco está no caminho e não no destino, até porque as contas só se fazem no final".