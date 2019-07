Carlos Carvalhal substitui os pastéis de nata: «Vou oferecer vinho verde aos outros treinadores»

Carlos Carvalhal abordou a pré-temporada do Rio Ave explicando que ainda quer reforços no plantel. O treinador explicou ainda que vai manter a tradição que tinha em Inglaterra de presentear os treinadores adversários. Mas agora já não vai oferecer pastéis de nata."Ideias novas, os jogadores a aprendê-las, demora o seu tempo. Ainda à espera de reforçar a equipa, não é fácil par ao R Ave conseguir reforços tendo em conta as saídas de enorme qualidade. Mas está a correr tudo bem.""Saiu o Leo Jardim para o Lille, saíram o Rúben Semedo e Coentrão, dois jogadores de topo internacional, o Galeno para o FC Porto, o Dala para o Sporting, já para não falar na contribuição do Vinícius. Tentar igualar a qualidade destes jogadores vai ser difícil. Vamos tentar que entrem outros que tenham no Rio Ave um palco para conseguirem voltar onde já estiveram antes ou aparecerem definitivamente.""O presidente falou no sonho da Liga Europa. É um sonho de toda a gente, mas a realidade é que no campeonato português infelizmente só há cinco equipas que podem às competições europeias. Quatro lugares historicamente nos últimos anos têm estado destinados para Benfica, Sporting, FC Porto e Sp. Braga e isto dificilmente será mudado. A diferença do Sp. Braga para o quinto tem sido na casa dos 20 pontos. O lugar que fica vago é um lugar mascarado, porque a Taça de Portugal pode condicionar. Daí o presidente falar num sonho. Temos a ambição de sermos uma equipa competitiva, incómoda para toda a gente. O histórico desta equipa técnica tem sido assim.""Vamos jogar um futebol positivo. Não contem connosco para entrar em polémicas ou falar de árbitros, entrar no barulho que tem havido nos últimos anos. Conheço o perfil dos treinadores da Liga e creio que nós próprios podemos dar esse sinal de mudança para um futebol melhor.""Podem ser umas garrafas de vinho verde para os meus colegas treinadores, que tenho isso bem encaminhado para lhes oferecer quando visitarem Vila do Conde."