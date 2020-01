Carlos Carvalhal: «Tarantini jogou com 39 graus de febre»

Apesar de desiludido pelo desaire sofrido diante do Benfica, Carlos Carvalhal elogiou a forma como atuaram no Estádio da Luz. Na sua análise à partida, o técnico do Rio Ave destacou aquilo que foi feito pelo capitão Tarantini, que atuou os 90 minutos mesmo estando adoentado.





"Dar uma palavra a todos os meus jogadores, que tiveram uma brilhante participação na Taça da Liga, prova onde deveríamos estar na final four. Na Taça de Portugal saímos com honra, num jogo com boa arbitragem, bem disputado, como deve ser. Tenho de dar palavra aos meus jogadores, especialmente ao Tarantini, que jogou com 39º de febre. Fez um grnade jogo e é um exemplo para todos", elogiou o técnico, em declarações à RTP3."Fizemos um jogo bom. A primeira parte foi muito boa, com alternância de saída a três. A nossa circulação foi para atrair a saída do Benfica e foi dessa forma que conseguimos o livre e o golo. Chegámos ao intervalo a vencer bem. Na segunda parte sabíamos a pressão que iríamos sofrer. A princípio estivemos bem, mas depois perdemos algumas bolas. Aí foi o nosso pecado. O Benfica chegou aos golos e depois baixou as linhas. Procurámos chegar ao empate, demos tudo até ao fim. Um treinador não fica satisfeito, mas fica extrememnte orgulhoso pela capacidade e organização da equipa", assumiu."Há um grande mérito do Benfica, porque pressionou mais. A substituição tem os seus efeitos, mas há uma parte daquele que poderíamos ter feito um pouco melhor, ter ficado com mais bola. Talvez devido ao cansaço do Medi... A entrada do Bruno até fez efeito no jogo, mas há que dar mérito ao Benfica pela forma como entrou na segunda parte""Tivemos participação excelente na Taça da Liga, deveríamos estar na final four. Isso vai ficar para sempre atravessado aqui... Na Taça de Portugal caímos de forma digna. No campeonato estamos a 1 ponto do quinto lugar. Estamos a fazer uma excelente época. O objetivo é acabar a primeira volta com 25 pontos, igualando o segundo melhor registo de sempre do clube. Vamos tentar animar o campeonato até final"