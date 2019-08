Carlos Carvalhal: «Taremi está aqui por mero acidente»

Ao primeiro jogo a titular, Mehdi Taremi brilhou intensamente ao serviço do Rio Ave e assinou um hat trick na goleada de 5-1 ao Aves. No final, Carlos Carvalhal não se cansou de elogiar o ponta-de-lança iraniano, confessando mesmo que a sua contratação foi uma espécie de golpe de sorte.





"O Taremi está aqui por mero acidente, em condições normais não seria um jogador que tivéssemos hipóteses de contratar. Veio pela minha capacidade de persuasão, pela do André Vilas Boas, e com a ajuda do Carlos Queiroz e do seu tradutor. Abdicou de muito dinheiro para estar aqui. É como se ganhasse 10 e passasse a ganhar 1,5. Vê-lo marcar três golos, fico muito feliz por ele, é um excelente jogador e uma excelente pessoa. Tê-lo connosco é uma grande satisfação. Tem um caráter muito grande e merece tudo o que lhe aconteceu neste jogo. É um avançado muito especial", contou Carlos Carvalhal.Sobre o jogo, o técnico elogiou a forma como, ao contrário do que tinha acontecido em Famalicão, os seus jogadores interpretaram o que lhes foi pedido. "No jogo com o Famalicão, focámos alguns aspetos estratégicos ao longo da semana e os jogadores levaram isso demasiado a sério. Foi uma lição para mim próprio, desta vez a comunicação foi diferente, mais virada para a nossa identidade. Conseguimos entrar bem e surpreender o Aves, ao jogarmos com dois avançados. Isso confundiu-os e levou-nos a ter um jogo confortável. Estou satisfeito com a evolução, em dois jogos em casa marcámos 11 golos", analisou Carvalhal.