Carlos Carvalhal: «Temos de melhorar a concentração»

Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, espera que a sua equipa "melhore os níveis de eficácia" na partida desta sexta-feira, frente ao Moreirense, da 26.ª jornada da Liga NOS.

A formação vila-condense interrompeu, no último jogo, na derrota caseira com o Paços de Ferreira, por 3-2, uma série de nove jornadas consecutivos sem perder, algo que o técnico quer corrigir aumentando a concentração da equipa.

"Fique triste com a derrota e por não termos dado continuidade aos resultados, mas não fiquei desapontado com equipa, porque fizemos uma boa segunda parte. Mas temos de progredir em relação à eficácia. Criamos quatro boas oportunidades de golo e só concretizámos um golo, de forma fortuita. Temos de melhorar a concentração", explicou Carlos Carvalhal.

O treinador do Rio Ave antecipa este duelo com Moreirense como "um dos mais difíceis jogos da época", lembrando que o adversário minhoto não perder há sete rondas consecutivas e enaltecendo algumas características.

"É uma equipa que se organiza bem defensivamente, tem qualidade e é bem trabalhada. Está numa boa sequência de resultados, com sete jogos sem perder. São indicadores das dificuldades que vamos sentir", disse Carvalhal.

Apesar disso, o treinador da turma da foz do Ave deixou a garantia que "este vai ser também um jogo difícil para o Moreirense", prometendo uma equipa que vai "lutar pelos três pontos e a querer melhorar o que fez na última jornada".

"Tenho confiança nos nossos jogadores e na sua qualidade. Em todos os jogos que fizemos até agora nunca fomos inferiores ao adversário. Tivemos quase sempre um grande caudal ofensivo. Temos apenas de melhorar a eficácia", reiterou o técnico do Rio Ave.

Para esta jornada, os vila-condenses, que não divulgam a lista de convocados, não podem contar com defesa esquerdo Matheus Reis, que foi expulso na última ronda, frente ao Paços de Ferreira, e terá de cumprir um jogo de castigo.

O Rio Ave, que segue no sétimo lugar com 38 pontos, joga esta sexta-feira no terreno do Moreirense, nono com 33, numa partida agendada para as 19:00, que terá arbitragem de Jorge Sousa, da Associação de Futebol do Porto.