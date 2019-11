Carlos Carvalhal: «Temos sido penalizados pela falta de eficácia»

Depois de quatro jogos sem vencer para o campeonato, o Rio Ave vai procurar inverter a situação na partida deste sábado frente ao V. Setúbal. Na antevisão do jogo, Carlos Carvalhal, treinador dos vila-condenses, assumiu que o encontro tem um cariz especial por ter representado os sadinos, mas sublinhou a vontade da sua equipa em conquistar os três pontos.Carlos Carvalhal começou por referir que é sempre especial defrontar o V. Setúbal, clube onde venceu uma Taça da Liga. "Fico contente por defrontar o Vitória, nos anos em que lá estivemos tivemos sucesso e estamos ligados ao Vitória para sempre. É uma dupla satisfação por encontrar o Meyong, que foi meu jogador, assim como o Semedo, que é um dos melhores profissionais com quem trabalhei até hoje. Apesar disso, neste momento sou treinador do Rio Ave e o mais importante é prepararmo-nos bem para um jogo que sabemos que vai ser difícil. O adversário conseguiu um bom ponto frente ao Santa Clara, venceu o invicto Boavista e o Meyong deu um contributo ao trabalho do Sandro. O Meyong, até por ter sido avançado, fez com que a equipa melhorasse no capítulo da finalização", afirmou.Salientando que espera poder contar com Bruno Moreira e com Taremi na partida deste sábado, o técnico desvalorizou o facto de o Rio Ave não vencer há quatro jogos para o campeonato. "Não podemos meter as outras competições pelo meio quando nos interessa e esquecê-las noutros momentos. No campeonato não vencemos há quatro jogos, mas tivemos uma vitória pelo meio na Taça de Portugal, são todos jogos do Rio Ave. Temos sido penalizados pela falta de eficácia. Não tem sido pela capacidade de produzir jogo que não temos ganho, mas temos de ser mais eficazes. Trabalhámos muito isso durante a semana, mas também sabemos que a finalização depende muito da inspiração individual do jogador. As lesões do Bruno e do Taremi limitara-nos muito na frente e tiraram-nos alguma dessa eficácia. Melhorando a capacidade física dos jogadores e mantendo a nossa forma de jogar, acredito que eficácia vai aumentar. Não há sinal de alarme nenhum".O técnico concluiu assumindo que o facto de os sadinos terem trocado de treinador há pouco tempo não teve influência na preparação da partida. "Estudámos bem o adversário, conhecemos bem o adversário e antevejo um jogo difícil. Mesmo assim, a confiança na minha equipa é inabalável e tenho a convicção que vamos conseguir os três pontos amanhã. Espero uma Vitória coeso, com uma defesa boa, o Artur Jorge assumiu muito bem a diferença da linha defensiva. A equipa tem tido uma eficácia defensiva muito boa, a nível ofensivo nem tanto, mas o Meyong tentou melhorar a equipa nesse aspeto e isso resultou em quatro pontos em dois jogos. Estamos à espera de um Vitória destemido, com jogadores rápidos na frente e dentro daquilo que fez nos dois últimos jogos", rematou.O embate entre o Rio Ave e o V. Setúbal está agendado para as 15h30 deste sábado.