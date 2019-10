Carlos Carvalhal: «Todos em igualdade de circunstâncias»

Carlos Carvalhal está como ‘peixe na água’ esta semana, jogando ao ritmo que já experimentou em Inglaterra quando esteve, principalmente, no Championship ao serviço do Shefield Wednesday. O treinador do Rio Ave focou esse pormenor na antevisão do jogo com o Moreirense."Claro que esta sequência, por ser anormal, coloca dificuldades, mas neste caso as equipas estão em igualdade de circunstâncias e isso é que é o mais importante. Se fosse a este ritmo durante 20 dias, como acontece no Championship inglês em que isto é normal, a preparação seria diferente e a nossa equipa poderia tirar alguma vantagem, fruto da experiência que já tivemos, mas a grande verdade é que estamos todos em igualdade", suavizou o técnico, lembrando onde está a diferença: "Quando há disparidade nos tempos de recuperação é que é mau. Se isto fosse uma constante, entrava no domínio do hábito e as equipas preparavam-se da melhor forma para esta constância de jogos consecutivos. Assim, sendo uma exceção, torna-se menos previsível e por isso mais difícil de preparar.""A concentração, apesar de estarmos numa semana diferente, é sempre a mesma, até porque o espaço desde o jogo em Paços de Ferreira não é preocupação. Tivemos uma preparação normal, depois de um jogo em que podíamos ter vencido, mas conseguimos um ponto e todos os pontos são importantes num campeonato", registou ainda Carlos Carvalhal, focando-se de pronto no Moreirense: "Vamos defrontar uma equipa muito bem organizada, com um bom treinador e que na época passada fez um grande campeonato, tendo mesmo ganho aqui em Vila do Conde. O nosso foco está todo neste adversário difícil que teremos pela frente."Registe-se que o iraniano Taremi sofreu uma entorse no tornozelo direito no último jogo e esta manhã já subiu ao relvado, "mas no domingo nem conseguia andar", conforme revelou Carlos Carvalhal. O avançado vai fazer um teste na manhã desta quarta-feira, mas em princípio está mesmo fora deste jogo com o Moreirense, até porque o confronto com o Benfica na Luz é já daqui a… quatro dias.