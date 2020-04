Carlos Carvalhal: «Um mês de preparação é o mínimo dos mínimos»

O mês que se prevê entre aquilo que será o regresso das equipas aos treinos e o regresso da 1ª Liga é, na opinião de Carlos Carvalhal, o "mínimo dos mínimos". O treinador do Rio Ave falou, nesta quinta-feira, à RTP.





"Faço trabalho mais de orientação dos meus colaboradores, temos feito trabalho técnico e também algum trabalho tático. Ninguém fica preparado para jogar futebol a fazer um trabalho individualizado no campo, com uma bola. O mínimo dos mínimos temos de ter um mês antes de jogar, ou seja, três semanas de preparação para jogar na quarta", defendeu o técnico.As saudades da bola são transversais a treinador e plantel. "Há uma excitação crescente nos jogadores, eles estão mortinhos por ir para o relvado, querem tocar na bola. Eu sinto que falta alguma coisa, falta a competição, sinto muitas saudades dos meus jogadores e da estrutura", partilhouPerante o trabalho do jornal 'Marca' de há dias sobre o Rio Ave ser a sexta equipa europeia com melhor circulação progressiva da bola, Carlos Carvalhal recebe com agrado tal "reconhecimento": "Revela a nossa capacidade de ter bola, entrar dentro das equipas adversárias e criar oportunidades de golo. É um indicador muito positivo e ficamos muito satisfeitos com o reconhecimento cá em Portugal e além-fronteiras."Com uma certa dose de humor, o técnico vila-condense deu conta de como tem passado, no plano mais pessoal, os seus dias em isolamento social. "Estive 10 anos a trabalhar fora, agora é que estou a conhecer bem a minha casa. Com a minha mulher, fiz uma horta biológica, trabalho que saiu das nossas mãos", relatou.