Carlos Carvalhal: «Vou alimentar a especulação»

O técnico Carlos Carvalhal voltou a assumir que continua a ser sondado por vários clubes, mas não esclareceu se está de saída para os brasileiros do Red Bull Bragantini, argumentando para o efeito que essa possibilidade está nas mãos do presidente António Silva Campos.





"Não vou entrar em detalhes e vou alimentar a especulação porque desde que cheguei a Vila do Conde já fui abordado por clubes de Inglaterra, Arábia Saudita, Estados Unidos e México", comentou Carvalhal, garantindo integridade ao serviço do Rio Ave e que não é o dinheiro que o move: "Não é o dinheiro que me faz andar e estou aqui com independência total. Também não sou rico, mas gosto de andar no futebol e já tenho o suficiente, que é um trunfo do meu lado, para tomar decisões pela minha cabeça".