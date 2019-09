Carlos Mané agradece ao Sporting: «Foi bom estar de volta a Alvalade»

Carlos Mané defrontou o Sporting no sábado e no dia seguinte aproveitou para agradecer a forma como foi recebido em Alvalade pelo seu antigo clube. O jogador do Rio Ave admitiu, porém, que foi estranho jogar contra os leões."Foi bom estar de volta a Alvalade, um bocado estranho mas foi bom. Obrigado a todos por me terem recebido de braços abertos, desejo tudo do melhor e espero que consigam atingir os vossos objetivos este ano", escreveu o jogador nas redes sociais.Mané não deixou igualmente de salientar o apoio dos adeptos vila-condenses que ajudaram à vitória de sábado: "Um grande obrigado aos adeptos do Rio Ave que se deslocaram a Lisboa para nos apoiar, o vosso apoio foi fundamental".Recorde-se que Carlos Mané foi formado no Sporting, mas no início desta temporada foi transferido para o Rio Ave.