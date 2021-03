Carlos Mané após empate com o Belenenses SAD: «Eles saíram contentes mas nós não»

Ainda que o Rio Ave tenha estado quase todo o jogo em superioridade numérica no jogo com o Belenenses SAD (0-0), Carlos Mané não considera que tal tenha significado maiores facilidades na partida para o Rio Ave.





"Às vezes, estando com mais um, o jogo pode complicar-se ainda mais. Eles defenderam bem, não nos deixaram criar grandes opotunidades. Saíram contentes, mas nós não", notou o extremo.Futuro do Rio Ave no campeonato? "Pensamos jogo a jogo, temos evoluído bem. Há que trabalhar para ganhar o próximo jogo."Quando lhe foi pedido que deixasse uma mensagem sobre a campanha contra a discriminação racial, o jogador disse: "O racismo não é bom para ninguém. Todos juntos somos mais fortes e temos todos uma cor."