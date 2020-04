Carlos Mané derrotou Sandro Lima no quiz da Liga

Carlos Mané venceu Sandro Lima, do Gil Vicente, num quiz promovido pela Liga Portugal e transmitido no Facebook do organismo. O jogador do Rio Ave respondeu corretamente a quatro das dez perguntas, ao passo que o avançado gilista somou três respostas certas.





No momento decisivo, Carlos Mané não falhou na resposta à pergunta sobre qual o jogador com mais assistências no Rio Ave, esta temporada. Mostrou ter a lição bem estudada, já que a resposta certa era... Carlos Mané!Este domingo haverá novo quiz, colocando frente a frente Jota (Benfica) e Roderick (Famalicão).