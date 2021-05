Carlos Mané e o penálti do Sporting: «Foi aí que o jogo desmontou-se»

Carlos Mané não teve dúvidas em apontar o momento que acabou por definir o rumo do jogo do Rio Ave na receção ao Sporting.





"O penálti. O Ivo não consegue controlar. Foi aí que o jogo desmontou-se. Se não sofrêssemos o golo, íamos aguentar bem. Temos de pensar no próximo jogo. Temos três jogos para alcançar mais pontos", começou por dizer o extremo dos vila-condenses no final da partida nos Arcos."Estávamos a jogar bem, a conseguir entrar no jogo. O golo do Sporting foi uma boa jogada. Temos é de continuar a trabalhar para alcançarmos os nossos objetivos. É isso que vamos fazer no próximo jogo. É conseguirmos o máximo de pontos. Vamos trabalhar para o próximo jogo. Vamos dar o nosso melhor para trazer os três pontos, que já nos fazem falta", concluiu.