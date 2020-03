Carlos Mané estica recorde

Superada a prova de fogo no Estádio do Dragão, que permitiu igualar o recorde de nove jogos consecutivos sempre a somar pontos, estabelecido por Félix Mourinho, em 1981/82, o plantel vila-condense só pensa em esticar a sequência na receção ao P. Ferreira.

Ambição natural, contudo, mediante um contexto distinto pela obrigatória ausência de assistência. Condicionante imposta pela Liga Portugal em virtude das medidas de prevenção que o coronavírus está a suscitar e que o avançado Carlos Mané garante não ter repercussões no desempenho em perspetiva.

"Vai ser mais difícil e será a primeira vez que vou jogar sem público, mas vamos encarar a partida da mesma forma como encarámos todos os jogos até aqui e daremos tudo para tentar vencer", comentou Mané.

Vontade de prolongar o melhor momento da temporada que Carlos Mané também assevera não conferir mais pressão ao balneário.

"Estamos a jogar muito bem. Até acho que somos das melhores equipas em Portugal e temos de continuar a dar o nosso melhor, porque o nosso objetivo foi sempre o de tentar ganhar todos os jogos", mencionou o jogador, esperançado numa reta final favorável: "Tive de parar por três semanas, mas sinto que estou a evoluir. Já não jogava assim há cerca de três anos e estou a sentir-me bem, mas ainda faltam dez jogos e espero continuar a dar o meu contributo."



Expectativa no eixo da defesa



O central Aderllan Santos foi admoestado com a 5.ª cartolina amarela no Estádio do Dragão, mas o Rio Ave enviou uma exposição para o Conselho de Disciplina da FPF com o intuito de tentar a sua despenalização e ainda não perdeu a esperança de obter uma resposta favorável que permita a sua utilização na partida de amanhã frente ao P. Ferreira, pelo que Aderllan deverá ser convocado à condição, até porque o CD só se pronuncia no dia do jogo com os pacenses. Noutro plano, o potencial de Diogo Figueiredo, guarda-redes de apenas 18 anos que é uma das referências da equipa de juniores, está a suscitar o interesse de vários emblemas dos campeonatos profissionais.