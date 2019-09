Carlos Mané: «O resultado justo seria o empate»

Carlos Mané, avançado do Rio Ave, assumiu que a equipa não entrou bem no jogo e salientou que o empate seria mais justo, após a derrota por 1-0, com o FC Porto.





"Na primeira parte não entrámos bem, o FC Porto foi superior. Na segunda parte entrámos melhor e metemos o FC Porto lá atrás. O resultado justo seria o empate", revelou aos microfones da Sport TV.Já sobre o facto de a equipa ter sentido algum desconforto durante a partida acrescentou: "Na primeira parte não estivemos muito à vontade, mas há que salientar que na segunda parte estivemos bem, estivemos em cima do jogo. O empate era justo para as duas equipas."