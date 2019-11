Carlos Mané promete trabalho

Através de uma iniciativa original, Carlos Mané fez ontem o lançamento do jogo com o Alverca. Numa conversa pelo computador com Rafa, capitão da formação ribatejana, o extremo vila-condense deixou as primeiras impressões para o encontro da quarta eliminatória da Taça de Portugal, prometendo trabalho e entrega para um jogo difícil.

"Vai ser um duelo interessante e vai ser um jogo difícil para as duas equipas. Temos de dar tudo para passar à próxima fase. E sabemos que vocês também o vão fazer", disse ao companheiro de profissão, a quem desejou uma boa semana de trabalho e boa sorte para o jogo.

"Vai estar um ambiente bonito. Que vença a melhor equipa. Tenham uma boa semana de trabalho. Nós vamos trabalhar muito para podermos vencer", asseverou o dianteiro do Rio Ave.