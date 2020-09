Carlos Mané: «Queremos entrar fortes desde início»

Na antevisão do jogo frente ao Besiktas, Carlos Mané deu voz à ambição do Rio Ave na Liga Europa.





"O Besiktas tem sempre bons jogadores e boas equipas, é uma equipa histórica. Apesar disso, estamos motivados, queremos ganhar e vamos dar tudo, mesmo sabendo que vai ser difícil. Os adeptos não vão estar no estádio e isso é um pouco melhor para nós", começou por explicar o extremo.Depois de duas épocas complicadas em termos de lesões, Mané voltou a encontrar regularidade no seu jogo em Vila do Conde. Agora, o camisola 21 assume que regressar à fase de grupos da Liga Europa é um objetivo: "Todos os jogadores têm o sonho de chegar à fase de grupos da Liga Europa. No Rio Ave isso é um objetivo. Queremos vencer, vamos tentar entrar fortes para procurar a vitória".Elogiando a capacidade de construção e o momento defensivo do Besiktas, Mané explicou ainda de que forma tem sido feita a adaptação às ideias de Mário Silva. "Estamos a conhecer o treinador, que nos tem passado boas ideias de jogo. Temos tentado entrar bem, mas a verdade é que, nos últimos jogos, estivemos melhor na segunda parte. Aqui queremos entrar fortes desde início", rematou.