Carlos Mané: «Recuperei uma confiança perdida»

Carlos Mané terminou a temporada 2019/20 com um sorriso nos lábios. Não só por, numa perspetiva coletiva, ter contribuído para o 5.º lugar do Rio Ave, que dá acesso à 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa, mas também por ter dobrado o Cabo das Tormentas, numa perspetiva mais individual.





"Mais uma época desportiva terminou, posso dizer que foi uma das épocas mais importantes para mim. Estou muito orgulhoso por ter entrado na história do Rio Ave, fizemos história. Uma época em que consegui reencontrar-me depois de 3 sem o conseguir", apontou, numa publicação na rede social Instagram."Quando quase toda a gente desacredita da tua condição física tudo se torna mais difícil. Graças a Deus deu certo, obrigado a todos que acreditaram em mim, só os que me conhecem sabem o que realmente passei. Uma das coisas mais importantes num jogador profissional de futebol é conseguir superar-se depois de muito tempo parado e acho que consegui, demorou mais consegui nem todos conseguem. O mais importante é não deitar a toalha ao chão", acrescentou o jogador, de 26 anos."Tenho a certeza que na próxima época será muito melhor em todos os aspetos, pois consegui recuperar uma confiança perdida. Voltei a elevar as minhas expectativas", concluiu Carlos Mané, que fez 39 jogos ao serviço do Rio Ave.Foi a primeira época depois de terminada a longa ligação ao Sporting, sendo que nas últimas três temporadas esteve emprestado pelos leões aos alemães do Estugarda e do Union Berlim, tendo ainda feito alguns jogos pela equipa principal leonina no início da temporada 2018/19. Pelo meio, teve de lidar com graves lesões.