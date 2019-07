Carlos Mané: «Rio Ave é o clube indicado para me ajudar neste momento»

Confirmado como o mais recenteneste mercado de transferências, Carlos Mané já falou como novo jogador dos vila-condenses. O antigo futebolista do Sporting explicou que preferiu continuar a jogar em Portugal, apesar de ter propostas do estrangeiro, dizendo que o Rio Ave é "o clube indicado" para o ajudar neste momento."Estou bastante contente, já há muito tempo que queria estar numa equipa portuguesa a jogar com regularidade. Apareceu esta oportunidade do Rio Ave, tinha algumas propostas de fora, mas escolhi o Rio Ave porque quero jogar em Portugal, quero mostrar que estou bem e quero ajudar o Rio Ave. O Rio Ave é um bom clube cá em Portugal, um clube com bastante visibilidade e acho que é o clube indicado para me ajudar neste momento", disse em declarações aos meios doo clube.Mané abordou ainda os seus objetivos pessoais para esta temporada, manifestando ainda a sua satisfação pela forma como foi recebido pelos adeptos."O meu objetivo é jogar, dar o melhor de mim. Os jogadores da minha posição tentam marcar golos e fazer assistências, é isso que eu venho fazer. Quanto à equipa, vamos jogo a jogo, tentar ganhar o maior número de jogos possível para no final sermos felizes. Fiquei bastante contente com a forma como me receberam no Rio Ave e agora é dar o meu melhor para que possam gostar de mim", terminou.