Carlos Mané: «Tivemos a infelicidade de não fazer golos»

Carlos Mané não tem dúvidas em afirmar que a derrota do Rio Ave no Estádio da Luz se justifica pela ineficácia do Rio Ave. "Na primeira parte tivemos bem, construimos quatro oportunidades de golo enquanto o Benfica teve uma, mas infelizmente não conseguimos marcar. No segundo tempo o Benfica foi melhor, temos de dar-lhes os parabéns pois foi um justo vencedor", afirmou o extremo, à BTV, onde ainda assinalou a quebra da formação vila-condense no segundo tempo: "Tivemos a infelicidade de não fazer golos, e o Benfica no segundo tempo aproveitou as suas oportunidades...o Benfica marcou e nós não".