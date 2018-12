Carlos Vinícius: «Faltou estar mais ligado no jogo»

Autor do segundo golo do Rio Ave na derrota diante do Sporting, por 5-2, o avançado Carlos Vinícius considerou que faltou aos vilacondenses estar mais atentos no encontro. Ainda assim, de olho no futuro, o dianteiro cedido pelo Nápoles admite que agora é hora de analisar os erros para não se repetirem.





"Faltou estar mais ligado no jogo. Faltou um pouco de atenção. Depois não deu mais para correr atrás. Entrei para dar o máximo, a minha função é fazer golos. Tive um erro [mau domínio de bola com a baliza aberta, 74’], acontece, é a vida de avançado. Temos de analisar os erros para no fim-de-semana não acontecer."