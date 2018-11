Carlos Vinícius surpreendido

O arranque de época do Rio Ave está a surpreender tudo e todos e até no plantel há quem admita um início "acima das expectativas". É o caso de Carlos Vinícius, ele que também tem sido uma das boas surpresas, com seis golos marcados em sete jogos.

"Este início de época está a ser muito bom, até acima do que eu esperava. As coisas estão a sair bem ao coletivo e quando assim é o individual sobressai. Tem sido um grande arranque, meu e de toda a equipa", frisou o ponta-de-lança cedido pelo Nápoles, acrescentando que, contudo, ainda nada foi alcançado: "Temos de manter os pés no chão. Entrámos na história do clube, mas queremos conquistas maiores. Há que manter a humildade, porque sabemos que no futebol tão depressa estamos em cima como em baixo."

Sobre o próximo jogo, com o Nacional, Carlos Vinícius desvaloriza a fase negativa e espera "um rival perigoso".